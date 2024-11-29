USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Более ста задержанных, десятки пострадавших: итог столкновений в Тбилиси
Новость дня
Более ста задержанных, десятки пострадавших: итог столкновений в Тбилиси

Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»

14:23 1853

Аналитики американского Института изучения войны в своем отчете сообщили, что в возможностях расхваливаемой в последние дни в России ракеты «Орешник» нет ничего нового, ее применение не приведет к дальнейшей эскалации в войне.

В отчете отмечается, что усилия российского президента Владимира Путина освещать технические характеристики ракеты является частью более широкой информационной кампании.

В ISW убеждены, что акцентирование внимания на дальности и полезной нагрузке ракеты, сравнивая ее разрушительные возможности с возможностями метеора, призвано запугать Украину и Запад и отвлечь Киев от дальнейших ударов по территории РФ западными системами.

«Даже угрозы Путина нанести удары по «центрам принятия решений» в Киеве являются пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки», - отмечается в сводке ISW.

Агентство Reuters со ссылкой на пять близких к американской разведке источников 27 ноября отметило, что удар «Орешника» 21 ноября не изменил оценки разведки США о том, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине даже в ответ на удары ВСУ по территории России западным оружием.

Известные грузинские футболисты выступили против правительства
Известные грузинские футболисты выступили против правительства
16:10 313
Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА
Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА актуальный комментарий
15:09 1307
Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев
Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев главная тема
01:41 10494
Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются
Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются видео; о развитии ситуации
13:46 3204
Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет
Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет заявление Кобахидзе
14:41 1309
Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»
Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»
14:23 1854
Трамп не уронит нефть
Трамп не уронит нефть наша аналитика
12:52 2057
Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада
Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада новый поворот; все еще актуально
29 ноября 2024, 22:37 8486
Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля
Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля
13:10 2039
Путин на Трампа больше не надеется
Путин на Трампа больше не надеется наша корреспонденция
11:35 3348
Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины
Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины
12:38 3464

ЭТО ВАЖНО

Известные грузинские футболисты выступили против правительства
Известные грузинские футболисты выступили против правительства
16:10 313
Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА
Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА актуальный комментарий
15:09 1307
Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев
Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев главная тема
01:41 10494
Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются
Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются видео; о развитии ситуации
13:46 3204
Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет
Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет заявление Кобахидзе
14:41 1309
Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»
Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»
14:23 1854
Трамп не уронит нефть
Трамп не уронит нефть наша аналитика
12:52 2057
Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада
Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада новый поворот; все еще актуально
29 ноября 2024, 22:37 8486
Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля
Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля
13:10 2039
Путин на Трампа больше не надеется
Путин на Трампа больше не надеется наша корреспонденция
11:35 3348
Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины
Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины
12:38 3464
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться