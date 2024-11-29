Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»

Аналитики американского Института изучения войны в своем отчете сообщили, что в возможностях расхваливаемой в последние дни в России ракеты «Орешник» нет ничего нового, ее применение не приведет к дальнейшей эскалации в войне.

В ISW убеждены, что акцентирование внимания на дальности и полезной нагрузке ракеты, сравнивая ее разрушительные возможности с возможностями метеора, призвано запугать Украину и Запад и отвлечь Киев от дальнейших ударов по территории РФ западными системами.

«Даже угрозы Путина нанести удары по «центрам принятия решений» в Киеве являются пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки», - отмечается в сводке ISW.

Агентство Reuters со ссылкой на пять близких к американской разведке источников 27 ноября отметило, что удар «Орешника» 21 ноября не изменил оценки разведки США о том, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине даже в ответ на удары ВСУ по территории России западным оружием.