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Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет

заявление Кобахидзе
14:41 1310

Сценарий украинского «майдана» не сможет повториться в Грузии, так как в стране «сильные институты» и «мудрый народ», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Радикалы и их зарубежные патроны всякий раз пытаются придумать повод для попытки беспорядков в стране и украинизации Грузии. Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет. В Грузии не сможет осуществиться сценарий «майдана». Грузия - это государство, а этого государство, конечно, не допустит», - сказал Кобахидзе на брифинге.

Сотрудники МВД Грузии в ходе беспорядков на митинге 29 ноября в Тбилиси «предотвратили нападение на конституционный строй страны», подчеркнул Кобахидзе.

В Грузии в последние два дня прошли массовые акции протеста. У парламента Грузии в Тбилиси в ночь на 29 и 30 ноября митинги переросли в столкновения протестующих с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Есть пострадавшие с обеих сторон. За два дня полиция задержала около 150 человек. Сообщается о десятках фактов избиений протестующих и СМИ силовиками. Поводом для протеста стало заявление Кобахидзе 29 ноября. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

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