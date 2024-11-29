Истребители Израиля уничтожают военные объекты на границе Сирии и Ливана

Истребители ВВС Израиля атаковали военные объекты вблизи пограничных переходов между Сирией и Ливаном, которые активно использовались «Хезболлой» для переброски оружия из Сирии в Ливан. Об этом 30 ноября сообщила армейская пресс-служба.

Атака была осуществлена после выявления передачи оружия «Хезболле» из Сирии в Ливан, что представляет собой угрозу Израилю и является нарушением условий соглашения о прекращении огня, пишут израильские СМИ.

«Террористическая организация «Хезболла» при поддержке сирийского режима использует гражданскую инфраструктуру для совершения террористических актов и передачи оружия, предназначенного для использования против граждан государства Израиль», — заявили в армии.