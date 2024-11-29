3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией

По его словам, бетонные конструкции в сочетании с противотанковыми траншеями и элементами окружающей среды должны создать «разумно построенную цепочку эффективной защиты».

На границе Польши с Россией установили 3,5 тыс. бетонных ежей, заявил премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции в селе Домбрувка, расположенной рядом с Калининградской областью.

Изначально первый участок укреплений должны были возвести в первом квартале 2025 года. Туск рассказал, что к концу строительства общая протяженность инфраструктуры составит более 300 км. Премьер-министр также выразил уверенность, что инвестиции Польши в защиту восточной границы поддержат другие страны Запада, так как от этого зависит «не только безопасность Польши, но и всего Евросоюза и блока НАТО».

«…Все, что мы делаем здесь, должно отпугнуть и отговорить потенциального агрессора. Таким образом, это инвестиции в мир»,— заявил Туск.

Строительство укреплений проходит в рамках программы «Восточный щит», о начале которой было объявлено в мае 2024 года. По ней планируется создать «комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России». Закончить работы планируется в 2028 году, стоимость проекта оценили в 10 млрд злотых ($2,5 млрд).