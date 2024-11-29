Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА
Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах установить более 6 тысяч новых центрифуг на своих заводах для производства обогащенного урана на объектах Фордо и Натанзе.
Тегеран всерьез озаботился заявлениями Трампа о том, что в его президентский срок Иран подвергнется максимальному давлению как по вопросам ядерной программы, так и в других аспектах.
Иранский истеблишмент отказался от тезиса о том, что антииранская политика Трампа в его первый президентский срок провалилась и прекрасно понимает, что американские республиканцы – это не администрация демократов и заигрывать с ними путем негласных сделок, которые можно выполнять, а можно и проигнорировать, не будет.
А потому этот самый иранский истеблишмент принял решение о поисках выхода из «ядерного тупика», начав с переговоров с европейской тройкой – Парижем, Берлином и Лондоном. И если все пойдет нормально – то у Вашингтона будет возможность впоследствии присоединится к переговорам. Такой вот незатейливый иранский план: начнет Трамп претензии предъявлять, а иранцы ему – есть уже у нас предварительные договоренности.
Но иранцы на были бы иранцами, если бы упустили возможность пошантажировать своих партнеров по переговорам. «Я могу вам откровенно сказать, что в Иране идут дебаты, и не только среди элит, даже среди простых людей, стоит ли нам пересмотреть нашу ядерную доктрину, как некоторые говорят, или нет, потому что она оказалась недостаточной на практике», - заявил на днях министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.
Иными словами – «если не пойдете на уступки, то мы ведь можем и наше решение об отказе от производства ядерного оружия пересмотреть». И установка новых центрифуг – из той же серии пошантажировать. Что с иранской стороны выглядит весьма хитроумным и позволяет иранцам считать себя «шейхами дипломатии».
Но так ли это на самом деле? В своих-то глазах они действительно могут выглядеть мастерами интриг и дипломатических комбинаций. Но это совершенно не означает, что таковыми они выглядят и в глазах остального мира.
Попытку шантажа со стороны Аракчи глава службы внешней разведки Франции Николас Лернер прокомментировал следующим образом: «Риск распространения иранского ядерного оружия является серьезной угрозой в ближайшие месяцы, и Великобритания и Франция разрабатывают стратегии подготовки к такому событию». То есть – иранцы перехитрили самих себя, «хотели как лучше, а получилось как всегда», и подобными заявлениями только усилили недоверие к своим добрым намерениям.
А тут ведь вот еще что произошло – тяжелые потери понесла «Хезболла», Асад потерял Алеппо, то есть методично создававшаяся Ираном «ось сопротивления» в ближневосточном регионе как козырь на переговорах подвергается существенной деформации. Тут уж впору забыть о попытках шантажа и вести себя поскромнее. Чего в Тегеране понять не хотят.
Понятно, что нынешние переговоры в Женеве ни к чему серьезному привести не могут. Это не переговоры даже, а своеобразный «мозговой штурм», в ходе которого стороны определяют предварительные позиции и границы взаимных уступок, на которые могли бы пойти.
Но даже такой формат требует сдержанности в «хотелках». Тем более сейчас, когда Тегеран на международной арене находится далеко не в лучшей форме. И пусть это там еще не осознали – обязательно найдутся те, кто иранцам об этом напомнит. И выставят по его «ядерному досье» более жесткие требования. В конце концов, наиболее разрушительные санкции для экономики Ирана исходят от Вашингтона. И это та реальность, которую Тегеран не должен ни на минуту забывать. И не испытывать никаких иллюзий на этот счет.