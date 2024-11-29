Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах установить более 6 тысяч новых центрифуг на своих заводах для производства обогащенного урана на объектах Фордо и Натанзе. Тегеран всерьез озаботился заявлениями Трампа о том, что в его президентский срок Иран подвергнется максимальному давлению как по вопросам ядерной программы, так и в других аспектах.

Иранский истеблишмент отказался от тезиса о том, что антииранская политика Трампа в его первый президентский срок провалилась и прекрасно понимает, что американские республиканцы – это не администрация демократов и заигрывать с ними путем негласных сделок, которые можно выполнять, а можно и проигнорировать, не будет. А потому этот самый иранский истеблишмент принял решение о поисках выхода из «ядерного тупика», начав с переговоров с европейской тройкой – Парижем, Берлином и Лондоном. И если все пойдет нормально – то у Вашингтона будет возможность впоследствии присоединится к переговорам. Такой вот незатейливый иранский план: начнет Трамп претензии предъявлять, а иранцы ему – есть уже у нас предварительные договоренности. Но иранцы на были бы иранцами, если бы упустили возможность пошантажировать своих партнеров по переговорам. «Я могу вам откровенно сказать, что в Иране идут дебаты, и не только среди элит, даже среди простых людей, стоит ли нам пересмотреть нашу ядерную доктрину, как некоторые говорят, или нет, потому что она оказалась недостаточной на практике», - заявил на днях министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.

Иными словами – «если не пойдете на уступки, то мы ведь можем и наше решение об отказе от производства ядерного оружия пересмотреть». И установка новых центрифуг – из той же серии пошантажировать. Что с иранской стороны выглядит весьма хитроумным и позволяет иранцам считать себя «шейхами дипломатии». Но так ли это на самом деле? В своих-то глазах они действительно могут выглядеть мастерами интриг и дипломатических комбинаций. Но это совершенно не означает, что таковыми они выглядят и в глазах остального мира. Попытку шантажа со стороны Аракчи глава службы внешней разведки Франции Николас Лернер прокомментировал следующим образом: «Риск распространения иранского ядерного оружия является серьезной угрозой в ближайшие месяцы, и Великобритания и Франция разрабатывают стратегии подготовки к такому событию». То есть – иранцы перехитрили самих себя, «хотели как лучше, а получилось как всегда», и подобными заявлениями только усилили недоверие к своим добрым намерениям.