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Генерал Салами: Повстанцами в Сирии командует Израиль

15:15 1056

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами заявил, что «боевики, захватившие районы Сирии, действуют под командованием и руководством Израиля». Об этом 30 ноября сообщают иранские и арабские СМИ.

«Проигравшие в Газе и Ливане сегодня возглавляют атаки в Сирии. После стратегического поражения, понесенного сионистским образованием в Газе и Ливане, и его неспособности достичь своих целей, террористические группы предприняли новые атаки на сирийский народ», — заявил Салами.

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