Генерал Салами: Повстанцами в Сирии командует Израиль

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами заявил, что «боевики, захватившие районы Сирии, действуют под командованием и руководством Израиля». Об этом 30 ноября сообщают иранские и арабские СМИ.

«Проигравшие в Газе и Ливане сегодня возглавляют атаки в Сирии. После стратегического поражения, понесенного сионистским образованием в Газе и Ливане, и его неспособности достичь своих целей, террористические группы предприняли новые атаки на сирийский народ», — заявил Салами.