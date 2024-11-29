Генерал Салами: Повстанцами в Сирии командует Израиль
15:15 1056
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами заявил, что «боевики, захватившие районы Сирии, действуют под командованием и руководством Израиля». Об этом 30 ноября сообщают иранские и арабские СМИ.
«Проигравшие в Газе и Ливане сегодня возглавляют атаки в Сирии. После стратегического поражения, понесенного сионистским образованием в Газе и Ливане, и его неспособности достичь своих целей, террористические группы предприняли новые атаки на сирийский народ», — заявил Салами.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!