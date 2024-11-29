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Российский миллиардер возглавил Международную федерацию фехтования

вопреки санкциям
15:35 557

Российский бизнесмен, миллиардер Алишер Усманов (девятое место в российском рейтинге Forbes с состоянием $13,4 млрд) избран президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает ТАСС.

Его соперником на выборах, которые прошли в Ташкенте, был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг. Усманов получил 120, Дракенберг — 26 голосов.

О выдвижении 71-летнего Усманова стало известно в конце октября. Его поддержали федерации фехтования более чем 100 стран. Выдвижение Дракенберга поддержала только Швеция.

Усманов возглавлял FIE с 2008 года. В ноябре 2021-го был переизбран президентом федерации на новый срок как единственный кандидат на выборах. В марте 2022 года приостановил свои полномочия из-за санкций, введенных против него Евросоюзом. С тех пор исполняющим обязанности президента FIE был Эммануэль Катсиадакис.

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