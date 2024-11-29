Зардушт Ализаде: «Алиев нейтрализовал все угрозы со стороны России»

«Еще в начале 90-х я говорил, что нужно наладить отношения с Россией. А меня в ответ шельмовали, называя агентом, «гэбэшником», коммунистом, продавшимся России. Наши малограмотные провинциальные политики того времени не хотели понимать очевидных истин», — с таким заявлением выступил известный политик, в прошлом один из руководителей Народного Фронта и Социал-демократической партии Азербайджана Зардушт Ализаде в интервью азербайджанскому изданию АзПост.

По его словам, из-за такого подхода в Баку Россия в тот период «наказала» Азербайджан, взяв под контроль Карабах и передав его Армении.

«Затем в Армении к власти пришли лидеры с провинциальным мышлением, вроде Пашиняна, которые начали бросать вызов Москве. И в Грузии была аналогичная ситуация. Политики, не учитывавшие реальную силу России в регионе, пытались вести против нее пропаганду. И что предприняла в ответ Москва? Саакашвили арестовали, а к власти пришел Бидзина Иванишвили.