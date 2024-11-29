USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Более ста задержанных, десятки пострадавших: итог столкновений в Тбилиси
Новость дня
Более ста задержанных, десятки пострадавших: итог столкновений в Тбилиси

Зардушт Ализаде: «Алиев нейтрализовал все угрозы со стороны России»

Отдел информации
15:38 1168

«Еще в начале 90-х я говорил, что нужно наладить отношения с Россией. А меня в ответ шельмовали, называя агентом, «гэбэшником», коммунистом, продавшимся России. Наши малограмотные провинциальные политики того времени не хотели понимать очевидных истин», — с таким заявлением выступил известный политик, в прошлом один из руководителей Народного Фронта и Социал-демократической партии Азербайджана Зардушт Ализаде в интервью азербайджанскому изданию АзПост.

По его словам, из-за такого подхода в Баку Россия в тот период «наказала» Азербайджан, взяв под контроль Карабах и передав его Армении.

«Затем в Армении к власти пришли лидеры с провинциальным мышлением, вроде Пашиняна, которые начали бросать вызов Москве. И в Грузии была аналогичная ситуация. Политики, не учитывавшие реальную силу России в регионе, пытались вести против нее пропаганду. И что предприняла в ответ Москва? Саакашвили арестовали, а к власти пришел Бидзина Иванишвили.

Зардушт Ализаде

Иванишвили начал постепенно менять общественное мнение грузинского народа о России, влияя на настроение, и в итоге отношения с Россией были нормализованы. Экономических и военных возможностей Грузии недостаточно, чтобы соперничать с Россией», — подчеркнул Зардушт Ализаде.

Политолог отметил, что ни у Армении, ни у Грузии, ни у Азербайджана нет ресурсов для прямого противостояния с Россией. «Эти государства вынуждены всегда вести сбалансированную политику в отношениях с Россией. Поэтому власти Азербайджана, сначала Гейдар Алиев, а затем президент Ильхам Алиев, проводили очень грамотную политику, нейтрализовав угрозы со стороны России в отношении нашей страны».

Ализаде напомнил, что в 2007 году генеральный секретарь НАТО в своем заявлении о Грузии, Украине и Молдове прямо заявил, что присоединение этих стран к альянсу невозможно.

По его словам, Россия осознала, что противостояние с Азербайджаном в Кавказском регионе противоречит ее собственным интересам. «Сегодня наш северный сосед пытается выстраивать с Азербайджаном добрососедские отношения. А прежнюю провокационную роль северного соседа теперь взяла на себя Франция. Она считает необходимым занимать предвзятые позиции и оказывать давление на Азербайджан. Это крайне ошибочная политика», — заявил политолог.

Известные грузинские футболисты выступили против правительства
Известные грузинские футболисты выступили против правительства
16:10 335
Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА
Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА актуальный комментарий
15:09 1321
Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев
Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев главная тема
01:41 10496
Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются
Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются видео; о развитии ситуации
13:46 3214
Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет
Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет заявление Кобахидзе
14:41 1320
Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»
Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»
14:23 1863
Трамп не уронит нефть
Трамп не уронит нефть наша аналитика
12:52 2061
Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада
Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада новый поворот; все еще актуально
29 ноября 2024, 22:37 8489
Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля
Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля
13:10 2047
Путин на Трампа больше не надеется
Путин на Трампа больше не надеется наша корреспонденция
11:35 3351
Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины
Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины
12:38 3471

ЭТО ВАЖНО

Известные грузинские футболисты выступили против правительства
Известные грузинские футболисты выступили против правительства
16:10 335
Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА
Иран сам себя перехитрил: еще одна центриФИГА актуальный комментарий
15:09 1321
Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев
Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев главная тема
01:41 10496
Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются
Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются видео; о развитии ситуации
13:46 3214
Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет
Грузины «мудры», и потому «майдана» не будет заявление Кобахидзе
14:41 1320
Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»
Аналитики ISW об «угрозах Путина»: «Пустой звук»
14:23 1863
Трамп не уронит нефть
Трамп не уронит нефть наша аналитика
12:52 2061
Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада
Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада новый поворот; все еще актуально
29 ноября 2024, 22:37 8489
Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля
Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля
13:10 2047
Путин на Трампа больше не надеется
Путин на Трампа больше не надеется наша корреспонденция
11:35 3351
Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины
Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины
12:38 3471
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться