Зардушт Ализаде: «Алиев нейтрализовал все угрозы со стороны России»
«Еще в начале 90-х я говорил, что нужно наладить отношения с Россией. А меня в ответ шельмовали, называя агентом, «гэбэшником», коммунистом, продавшимся России. Наши малограмотные провинциальные политики того времени не хотели понимать очевидных истин», — с таким заявлением выступил известный политик, в прошлом один из руководителей Народного Фронта и Социал-демократической партии Азербайджана Зардушт Ализаде в интервью азербайджанскому изданию АзПост.
По его словам, из-за такого подхода в Баку Россия в тот период «наказала» Азербайджан, взяв под контроль Карабах и передав его Армении.
«Затем в Армении к власти пришли лидеры с провинциальным мышлением, вроде Пашиняна, которые начали бросать вызов Москве. И в Грузии была аналогичная ситуация. Политики, не учитывавшие реальную силу России в регионе, пытались вести против нее пропаганду. И что предприняла в ответ Москва? Саакашвили арестовали, а к власти пришел Бидзина Иванишвили.
Иванишвили начал постепенно менять общественное мнение грузинского народа о России, влияя на настроение, и в итоге отношения с Россией были нормализованы. Экономических и военных возможностей Грузии недостаточно, чтобы соперничать с Россией», — подчеркнул Зардушт Ализаде.
Политолог отметил, что ни у Армении, ни у Грузии, ни у Азербайджана нет ресурсов для прямого противостояния с Россией. «Эти государства вынуждены всегда вести сбалансированную политику в отношениях с Россией. Поэтому власти Азербайджана, сначала Гейдар Алиев, а затем президент Ильхам Алиев, проводили очень грамотную политику, нейтрализовав угрозы со стороны России в отношении нашей страны».
Ализаде напомнил, что в 2007 году генеральный секретарь НАТО в своем заявлении о Грузии, Украине и Молдове прямо заявил, что присоединение этих стран к альянсу невозможно.
По его словам, Россия осознала, что противостояние с Азербайджаном в Кавказском регионе противоречит ее собственным интересам. «Сегодня наш северный сосед пытается выстраивать с Азербайджаном добрососедские отношения. А прежнюю провокационную роль северного соседа теперь взяла на себя Франция. Она считает необходимым занимать предвзятые позиции и оказывать давление на Азербайджан. Это крайне ошибочная политика», — заявил политолог.