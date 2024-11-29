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Решение Госдепа не понравится Китаю

15:54 410

Госдепартамент США одобрил возможную сделку на продажу Тайваню военного оборудования, включающего радары и запчасти для истребителей F-16.

Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), уведомившего Конгресс об ожидаемой сделке.

Предполагаемая стоимость сделки на поставки запчастей и радаров составит 320 миллионов долларов.

«Предлагаемая продажа улучшит способность получателя противостоять текущим и будущим угрозам, поддерживая боевую готовность парка самолетов F-16 получателя», — говорится в сообщении DSCA, которое цитирует «Голос Америки».

В пресс-релизе подчеркивается, что ожидаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе, а также не окажет отрицательного влияния на обороноспособность самих Соединенных Штатов.

В прошлом месяце Вашингтон одобрил крупную сделку с Тайванем в сфере обороны. Так, в конце октября Пентагон сообщил о поставках вооружения на сумму в 2 миллиарда долларов: в рамках этой сделки на остров впервые будет поставлена передовая система ПВО, которая использовалась ВСУ в защите от российской агрессии в Украине.

Ранее стало известно, что президент Тайваня Лай Циндэ намерен посетить штат Гавайи, а также Гуам, являющийся островной территорией США. Визит на американскую территорию состоится в рамках его турне по тихоокеанским странам, включая Маршалловы Острова, Тувалу и Палау. Эти три островных государства входят в число 12 стран, с которыми Тайвань имеет официальные дипломатические отношения.

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