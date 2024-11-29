Известные грузинские футболисты выступили против правительства

«Мне больно за мою страну, мне больно за мой народ. Смотреть на эти видео, которые распространяются, болезненно и эмоционально. Прекратите насилие и агрессию! Грузия заслуживает Европу сегодня так, как никогда ранее!» - пишет Кварацхелия.

Футболист сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал в соцсети события, разворачивающиеся в последние дни в Грузии, пишет «Эхо Кавказа».

Футболист называет европейский курс Грузии «историческим выбором»: «Желание и воля грузинского народа - идти европейским путем. Это наш исторический выбор, единственно правильный выбор, и не допустимо отклоняться от этого пути. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа».

Вратарь национальной сборной Георгий Мамардашвили написал в Instagram «Стыдно!» и приложил «видео «Эхо Кавказа», на котором видно, как полицейский ударяет ногой упавшего протестующего.

Футболист грузинской сборной Георгий Кочорашвили опубликовал сторис в Instagram в поддержку протестующих: «Грузия заслуживает единства и справедливости. Больно смотреть, как страдает наш народ. Наш голос и действия должны быть направлены на лучшее будущее страны».

Футболист сборной Грузии Буду Зивзивадзе осудил чрезмерную силу, примененную силовиками против участников протеста в Тбилиси. В соцсети спортсмен написал: «Я всегда стоял и буду стоять рядом с Грузией и грузинским народом, которые борются за лучшее будущее Грузии. Я осуждаю насилие, невозможно смотреть на то, что происходит сегодня в Грузии…».

Бывший баскетболист Заза Пачулия, двукратный чемпион NBA, также поддержал протестующих: «Тяжело смотреть на эти кадры и не протестовать, когда грузин нападает на грузина. Я осуждаю и отказываюсь от любого насилия! Грузия была и будет частью Европы!».

Масштабные протесты вспыхнули в Грузии вечером 28 ноября, после того как власти объявили о снятии с повестки до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза.