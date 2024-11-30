Хакан Фидан: После Курска ситуация непредсказуема

«Еще одна насущная проблема, которую необходимо решить для поддержания глобальной безопасности - это российско-украинская война. Она привела к пересмотру политики в области обороны, продовольствия, энергетики, безопасности, связи и транспорта. До Курска война шла только на украинской территории, не использовались средства массового поражения. Теперь с учетом последних событий ситуация стала более рискованной и непредсказуемой. Эскалация показывает нам, как нарастает гонка вооружений, и как близка становится ядерная угроза», - сказал Фидан, выступая на медиафоруме TRT World в Стамбуле.

Глава МИД Турции полагает, что «пока конфликт не будет урегулирован, обе стороны будут продолжать перевооружение, консолидироваться внутри своих альянсов». «Несмотря на эти риски, нам по-прежнему нужно уделять приоритетное внимание дипломатии и диалогу, чтобы положить конец войне, добившись постоянного прекращения огня и прочного мирного соглашения. Турция по-прежнему готова приложить все усилия для обеспечения мирных переговоров», - сказал Фидан.