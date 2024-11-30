Установлены подозреваемые в подрывах «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в деле о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel.

«Да, мы продвигаемся вперед в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», - сказал Роммель.

«На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать», - отметил он, добавив, что еще многое предстоит сделать.

«Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования», - сказал генпрокурор ФРГ.