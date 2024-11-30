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Путин стирает Францию в Африке

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Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az
16:36 2839

Правительство Чада разорвало пакт об оборонном сотрудничестве с Францией. Несколькими часами ранее президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе призвал Францию закрыть свои военные базы в этой западноафриканской стране.

Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а теперь и Чад с Сенегалом – это этапы большого пути того, как под руководством Макрона Париж стремительно теряет свои позиции в Африке, долгие годы казавшиеся незыблемыми. Французское правительство пока не дает комментариев по поводу произошедшего, что и неудивительно, поскольку фиаско полное.

Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а теперь и Чад с Сенегалом – это этапы большого пути того, как под руководством Макрона Париж стремительно теряет свои позиции в Африке

Комментарии же руководства Сенегала и Чада выдержаны во вполне модном сейчас антиколониальном тренде. «Спустя 66 лет после обретения Республикой Чад независимости Чаду пора утвердить свой полный суверенитет и пересмотреть свое стратегическое партнерство в соответствии с национальными приоритетами», - заявил министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла.

«Сенегал – независимая страна; это суверенная страна, и суверенитет не приемлет наличие военных баз в суверенной стране», - прокомментировал президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе.

Впрочем, вряд ли стоит безоговорочно доверять этим заявлениям. Тем более, что практически через несколько часов чиновники в этих странах, пусть и рангом пониже, заявили, что их решения «не представляют собой отход от Франции» и разрыв экономических отношений с ней, речь идет только «о военных аспектах сотрудничества».

Иными словами – это ответ на секретные планы правительства Макрона сократить расходы на содержание здесь французских воинских контингентов и оставить в регионе 600 военнослужащих вместо 2200 размещенных в настоящее время. Причем, подчеркиваю, вопрос рассматривался Парижем в одностороннем порядке, без обсуждения его деталей с африканскими партнерами.

Именно Макрон с Барро забили гвоздь в крышку гроба, где лежит французское присутствие в Западной и Центральной Африке

Что, естественно, их крайне возмутило и сподвигло на столь резкие шаги. Вполне, кстати, справедливо: «Если вы решаете за нашей спиной вопросы, напрямую касающиеся нашей безопасности – то зачем вы нам тут вообще нужны? В конце концов, на Париже свет клином не сошелся, есть на континенте и другие игроки, к которым мы можем обратиться и получить помощь на более выгодных условиях».

И совсем не обязательно, что под «другими игроками» подразумевается Москва и только Москва, которая с радостью займет нишу в сфере безопасности, которую Париж так опрометчиво решил из соображений экономии освободить. Позабыв о том, что при наличии конкурентов возвращаться туда, откуда ты добровольно ушел, бывает очень непросто – а то и невозможно.

И напрасно во французской прессе, лояльной Макрону, сейчас лихорадочно пытаются за произошедшим найти «руку Москвы». Хотите узнать, почему так случилось, – обратите свой взгляд на обитателя Елисейского дворца. И проанализируйте его политику в Африке, да и вообще на международной арене – найдете массу интересного.

Макрон уходит, его место занимает Путин

Кремль, само собой разумеется, рад бы поставить Западу подножку на Черном континенте. Но тут как раз тот случай, когда виной всему не интриги Москвы, а вопиющая некомпетентность и полное отсутствие стратегического мышления у человека, ставшего во главе Франции. И главного французского дипломата Ноэля Барро.

Именно они и забили гвоздь в крышку гроба, где лежит французское присутствие в Западной и Центральной Африке. И сделали это в то время, когда конкурентная борьба за возможность расширения присутствия на Черном континенте день ото дня нарастает, и утрата из-за некомпетентности одной позиции – неизбежно влечет за собой утрату и других. Причем практически без возможности отыграть обратно.

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