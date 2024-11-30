Путин стирает Францию в Африке

Правительство Чада разорвало пакт об оборонном сотрудничестве с Францией. Несколькими часами ранее президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе призвал Францию закрыть свои военные базы в этой западноафриканской стране. Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а теперь и Чад с Сенегалом – это этапы большого пути того, как под руководством Макрона Париж стремительно теряет свои позиции в Африке, долгие годы казавшиеся незыблемыми. Французское правительство пока не дает комментариев по поводу произошедшего, что и неудивительно, поскольку фиаско полное.

Комментарии же руководства Сенегала и Чада выдержаны во вполне модном сейчас антиколониальном тренде. «Спустя 66 лет после обретения Республикой Чад независимости Чаду пора утвердить свой полный суверенитет и пересмотреть свое стратегическое партнерство в соответствии с национальными приоритетами», - заявил министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла. «Сенегал – независимая страна; это суверенная страна, и суверенитет не приемлет наличие военных баз в суверенной стране», - прокомментировал президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе. Впрочем, вряд ли стоит безоговорочно доверять этим заявлениям. Тем более, что практически через несколько часов чиновники в этих странах, пусть и рангом пониже, заявили, что их решения «не представляют собой отход от Франции» и разрыв экономических отношений с ней, речь идет только «о военных аспектах сотрудничества». Иными словами – это ответ на секретные планы правительства Макрона сократить расходы на содержание здесь французских воинских контингентов и оставить в регионе 600 военнослужащих вместо 2200 размещенных в настоящее время. Причем, подчеркиваю, вопрос рассматривался Парижем в одностороннем порядке, без обсуждения его деталей с африканскими партнерами.

Что, естественно, их крайне возмутило и сподвигло на столь резкие шаги. Вполне, кстати, справедливо: «Если вы решаете за нашей спиной вопросы, напрямую касающиеся нашей безопасности – то зачем вы нам тут вообще нужны? В конце концов, на Париже свет клином не сошелся, есть на континенте и другие игроки, к которым мы можем обратиться и получить помощь на более выгодных условиях». И совсем не обязательно, что под «другими игроками» подразумевается Москва и только Москва, которая с радостью займет нишу в сфере безопасности, которую Париж так опрометчиво решил из соображений экономии освободить. Позабыв о том, что при наличии конкурентов возвращаться туда, откуда ты добровольно ушел, бывает очень непросто – а то и невозможно. И напрасно во французской прессе, лояльной Макрону, сейчас лихорадочно пытаются за произошедшим найти «руку Москвы». Хотите узнать, почему так случилось, – обратите свой взгляд на обитателя Елисейского дворца. И проанализируйте его политику в Африке, да и вообще на международной арене – найдете массу интересного.