Бербок обратилась к властям Грузии: «Услышьте голос своей страны»

«Десятки тысяч людей в Грузии выносят сердце Европы на улицы Тбилиси и держат флаг ЕС перед водометами. Статус кандидата Грузии – это исторический шанс. Правительство должно услышать голос своей страны», — написала Бербок в X.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала протесты в Грузии, заявив, что правительство должно «услышать голос своей страны».

Ранее в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за насилие на протестных акциях в Тбилиси на европейских политиков и «агентуру», пишет «Новости-Грузия».

«Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий», - сказал Кобахидзе.

По его мнению, в ночь на 30 ноября в Тбилиси полиция предотвратила «нападение на конституционный строй страны» и защитила суверенитет и независимость. Он выразил благодарность сотрудникам и министру МВД Вахтангу Гомелаури.