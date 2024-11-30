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Еще один посол Грузии подал в отставку в знак протеста

17:17 1445

Посол Грузии в Королевстве Нидерландов Давид Соломония в знак протеста против решения правящей партии «Грузинская мечта» отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года подал в отставку.

«Большая часть трех десятилетий моего пребывания на дипломатической службе Грузии была посвящена работе над вопросами европейской интеграции… Я четко выполнял свои служебные обязанности, пока верил, что могу иметь хоть малейшее влияние на ход дела. Сегодня эта надежда завершилась. Я осуждаю любое насилие и покидаю должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Королевстве Нидерландов», — говорится в заявлении дипломата, которое цитирует Sova News.

Ранее сообщалось, что посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили подал в отставку. Дипломат выразил солидарность с протестующими против приостановки европейской интеграции.

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