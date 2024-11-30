Экс-министр обороны Израиля обвинил власти в «этнических чистках» в Газе

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон сделал неожиданное заявление в интервью изданию Democrat-TV, обвинив власти в «этнических чистках». Об этом пишет израильское издание «Детали».

«Нас сейчас втягивают в аннексию и этнические чистки, называйте это как хотите, в северной части сектора Газа, с целью основать там новые еврейские поселения», — заявил Яалон.

«Теперь посмотрите на опросы, — продолжил экс-министр обороны. — 70 процентов израильтян выступает за еврейский, демократический и либеральный Израиль и отделение от палестинцев. Поэтому здесь не должно быть тумана. Мы должны четко осознавать, что именно делает правительство в секторе Газа, и это ужасно».

Журналистка, пораженная этим заявлением, сказала Яалону: «Вы произнесли сейчас такие слова, какие я никогда не думала услышать от вас. Этническая чистка в секторе Газа — вы действительно думаете, что мы по дороге к этому?».

«Почему же по дороге? — ответил Яалон. — Мы уже там. Посмотрите, что происходит. Уже нет Бейт-Лахии, нет Бейт-Хануна, сейчас зачищают Джебалию. Территорию сектора Газа зачищают с севера и запада».

Издание отмечает, что реакции на эти заявления Моше Яалона со стороны других политиков пока не поступало.