МЧС просвещает...

В рамках просветительской кампании Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с целью обучения населения правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций были организованы серии мероприятий в различных регионах Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, специалисты Государственной службы пожарного надзора, Государственной службы надзора за маломерными судами и Государственной службы спасения на водах совместно с региональными центрами МЧС провели встречи в следующих местах: Сумгаитский региональный центр: в государственном профессиональном образовательном центре, средних школах №8 и №14 Сумгаита;

Гянджинский региональный центр: в средней школе №2 имени С.Вургуна города Газах и в лицее с уклоном на физику, математику и информатику в Гяндже;

Карабахский региональный центр: в средней школе села Альпоут Бардинского района, школе №10 города Агджабеди и средней школе села Эфетли Агдамского района;

Южный региональный центр: в управлении эксплуатации систем водной мелиорации Ленкорани, средней школе №3 имени героя Отечественной войны И.Аскерли города Масаллы и школе №1 поселка Борадигах Масаллинского района, носящей имя Низами Гянджеви;

Северный региональный центр: в средней школе №1 города Шабран;

Муганский региональный центр: в средней школе села Караагач Сабирабадского района;

Северо-западный региональный центр: в школах имени М.Пириева в селе Тирджан и имени М.Азимова в селе Тeзeкeнд Исмаиллинского района, а также в школах №14 и №7 имени Низами Гянджеви в городе Шеки;

Аранский региональный центр: в средней школе №3 города Зардаб и школе №12 города Мингячевир;

По инициативе Государственной службы пожарного надзора также было проведено мероприятие в главном медицинском центре Баку, подведомственном TƏBİB.