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И Лавров с Фиданом созвонились

18:50 1223

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудив Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня, 30 ноября, телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На встрече обсуждалась ситуация в Сирии и астанинский процесс», - сообщил источник.

Хакан Фидан ранее заявлял, что Анкара не вовлечена в конфликт в сирийской провинции Алеппо, но принимает меры безопасности, в том числе в отношении рисков новой волны миграции из Сирии. Он также указал, что Турция «никогда не позволит террористической структуре в Сирии превратиться в государство».

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