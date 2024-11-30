И Лавров с Фиданом созвонились

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудив Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня, 30 ноября, телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На встрече обсуждалась ситуация в Сирии и астанинский процесс», - сообщил источник.

Хакан Фидан ранее заявлял, что Анкара не вовлечена в конфликт в сирийской провинции Алеппо, но принимает меры безопасности, в том числе в отношении рисков новой волны миграции из Сирии. Он также указал, что Турция «никогда не позволит террористической структуре в Сирии превратиться в государство».