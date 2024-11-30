В Грузии ситуация накаляется. Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, так как парламент является «нелегитимным». «Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», - сказала Зурабишвили в своем телеобращении. «Завтра общество и политические партии встретятся со мной. Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в разных сферах общества. Вместе мы выполним работу, представим будущее, которого вскоре достигнем благодаря новым выборам. Новая Грузия вновь обретет свой европейский путь, независимость и путь свободного развития. Мы этого никому не отдадим», - заявила президент Грузии.

* * * 20:03 На проспекте Руставели в Тбилиси вновь собираются противники «Грузинской мечты» и правительства, передает «Эхо Кавказа». Некоторые участники акции протеста стучат камнями и другими предметами в железное ограждение у парадного входа в парламент. Возле здания парламента дежурят усиленные наряды полиции. Стычек с полицией нет. Акция протеста идет и у Тбилисского государственного университета. Студенты намерены позже присоединиться к акции возле парламента. Акция проходит и в Батуми. Участники митинга двинулись в сторону центральных улиц города. Протестующие вышли на улицы и в Зугдиди, где граждане перекрыли центральный проспект. В Кутаиси сотни людей собрались на центральной площади у краевой администрации. До этого они также провели шествия с флагами Грузии и Евросоюза.

People started gathering in front of Parliament pic.twitter.com/wJRWXfSp4K — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) November 30, 2024

* * * 19:14 Несколько сотен человек требуют отставки менеджмента Общественного вещателя Грузии на акции у офиса государственной телерадиокомпании в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ. В митинге принимают участие рядовые граждане, а также журналисты грузинских СМИ.