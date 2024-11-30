В Грузии ситуация накаляется. Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, так как парламент является «нелегитимным».
«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», - сказала Зурабишвили в своем телеобращении.
«Завтра общество и политические партии встретятся со мной. Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в разных сферах общества. Вместе мы выполним работу, представим будущее, которого вскоре достигнем благодаря новым выборам. Новая Грузия вновь обретет свой европейский путь, независимость и путь свободного развития. Мы этого никому не отдадим», - заявила президент Грузии.
* * * 20:03
На проспекте Руставели в Тбилиси вновь собираются противники «Грузинской мечты» и правительства, передает «Эхо Кавказа».
Некоторые участники акции протеста стучат камнями и другими предметами в железное ограждение у парадного входа в парламент. Возле здания парламента дежурят усиленные наряды полиции. Стычек с полицией нет.
Акция протеста идет и у Тбилисского государственного университета. Студенты намерены позже присоединиться к акции возле парламента.
Акция проходит и в Батуми. Участники митинга двинулись в сторону центральных улиц города. Протестующие вышли на улицы и в Зугдиди, где граждане перекрыли центральный проспект. В Кутаиси сотни людей собрались на центральной площади у краевой администрации. До этого они также провели шествия с флагами Грузии и Евросоюза.
People started gathering in front of Parliament pic.twitter.com/wJRWXfSp4K— Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) November 30, 2024
* * * 19:14
Несколько сотен человек требуют отставки менеджмента Общественного вещателя Грузии на акции у офиса государственной телерадиокомпании в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.
В митинге принимают участие рядовые граждане, а также журналисты грузинских СМИ.
Собравшиеся требовали предоставить им эфир. Гендиректор ОВГ Тинатин Бердзенишвили согласилась на собственных условиях. Она предложила эфир сегодня в 8 часов ограниченному числу протестующих —трем вместо затребованных 20. Ранее сегодня телерадиокомпания распространила заявление, в котором осуждается насилие, применение непропорциональной силы и преследования журналистов.
Сообщается, что многие кафе, рестораны и бары в Тбилиси бессрочно прекращают работу в знак протеста.
В настоящее время акции протеста проходят в Тбилиси, Батуми, Озургети, Ланчхути, Гори, Зугдиди, Поти. В последнем городе демонстранты заблокировали морской порт.
По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, «в течение двух дней в результате насильственных действий участников акций протеста тяжело пострадали 42 сотрудника МВД. Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами». По его словам, «агрессивно настроенные группы протестующих» собирали на проспекте Руставели большие камни и строительный мусор, чтобы бросать в полицейских. В связи с этим правоохранители приняли решение применить спецсредства для разгона протестующих с прилегающей к парламенту территории. Дарахвелидзе признал, что в водометах, помимо воды, содержалась специальная смесь.