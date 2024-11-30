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Более ста задержанных, десятки пострадавших: итог столкновений в Тбилиси
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Более ста задержанных, десятки пострадавших: итог столкновений в Тбилиси

Атаковано иранское консульство в Алеппо

19:48 1542

Консульство Ирана в Алеппо подверглось нападению повстанцев, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Никто не пострадал. Багаи «решительно осудил нападение террористов на консульство Исламской Республики Иран в Алеппо».

Дипломат заявил, что Иран «заставит ответить за это нападение как на правовом, так и международном уровнях».

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