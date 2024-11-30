Атаковано иранское консульство в Алеппо
19:48 1542
Консульство Ирана в Алеппо подверглось нападению повстанцев, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
Никто не пострадал. Багаи «решительно осудил нападение террористов на консульство Исламской Республики Иран в Алеппо».
Дипломат заявил, что Иран «заставит ответить за это нападение как на правовом, так и международном уровнях».
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