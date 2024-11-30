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Лавров созвонился и с главой МИД Ирана

19:51 727

МИД России сообщил, что в субботу по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«В ходе беседы с обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб. Подтверждена решительная поддержка суверенитету и территориальной целостности САР», - говорится в сообщении.

Министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках «Астанинского формата».

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