В России допустили обмен ядерными ударами с США

Опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует, но Москва приложит максимум усилий, чтобы этого избежать. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Все, что нужно сказать по сценариям применения ядерного оружия, с нашей стороны сказано, сказано президентом, отражено в обновленных основах госполитики в области ядерного сдерживания. Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. К сожалению, эта опасность существует», — сказал замминистра.

Подобный сценарий Рябков назвал «катастрофическим». Москва будет «делать максимум», чтобы избежать его воплощения, «но в данном случае не все от нас зависит», утверждает российский дипломат.

19 ноября Россия утвердила обновленную ядерную доктрину. В ней, в частности, говорится, что агрессия против страны или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом использование ядерного оружия там названо крайней и вынужденной мерой обеспечения безопасности страны.