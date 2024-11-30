СГБ: В Грузии попытка насильственного захвата власти

В Грузии происходит попытка насильственного захвата власти. Свидетельством тому являются антиправительственные митинги в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности страны.

«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее», - говорится в заявлении СГБ.

«Определенная группа лиц во время акций около территории парламента Грузии старается устроить провокации, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев лидерами конкретных политических партий и руководителями неправительственных организаций, главной целью которых является захват власти насильственным путем», - говорится в заявлении.

В документе указано, что СГБ расследует происходящее по статье 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии) УК Грузии.