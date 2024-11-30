Зеленский: Вместе с Западом завершим войну в 2025-м

«Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной», - заявил Зеленский в интервью изданию Sky News.

Президент Украины Владимир Зеленский видит «все возможности» для завершения оборонительной войны против России в следующем году.

Президент Украины отметил, что большое давление на президента РФ Владимира Путина может оказать новоизбранный президент США Дональд Трамп, в частности путем усиления Украины.

По словам Зеленского, война может быть завершена «быстро», но это «зависит от решений и воли других лидеров».

Комментируя сообщения СМИ о том, что власти США призвали Киев снизить возраст мобилизации для увеличения численности армии, Зеленский заявил, что «реальная проблема» заключается не в нехватке людей, а в недостаточной военной помощи западных союзников.

По словам украинского лидера, он просил Запад «больше года назад» оснастить 10 бригад Вооруженных сил Украины, но на сегодняшний день вооружены только две с половиной из них. «Если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое», - сказал Зеленский.