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В Госдуме нашли «виновных» в обвале рубля

21:23 2240

Мигранты в России выводят заработанные средства из экономики РФ, пересылая их к себе на родину, чем искусственно стимулируют спрос на валюту, сказал депутат от КПРФ Михаил Матвеев, известный своими антимигрантскими заявлениями.  

«Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину», — написал Матвеев в своем Тelegram-канале.

«ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России (2023 г. – 5,7 млрд долларов), Киргизии на треть, Узбекистана - 12-15% (ВВП там намного больше, поэтому в цифрах это более 14,5 млрд долларов) и так далее. А есть ещё Грузия (более $2 млрд переводов), Армения (более $3 млрд), Казахстан и так далее… Добавим к этому, что практически все т.н. «дружественные» страны СНГ ввели санкции против российских банков и карт «Мир», т.е. рублёвые переводы в эти страны из России затруднены. Поэтому мигранты скупают валюту наличными и вывозят из страны.Мигранты и их диаспоры скупают в российских банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса», — утверждает Матвеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что падение рубля обусловлено повышением уровня инфляции. По его словам, понижение стоимости валюты также связано с колебаниями цен на нефть. 

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