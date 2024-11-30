Семья Асада сбежала в Москву
Сирийское телевидение сообщает, что глава государства Башар Асад вернулся в Сирию.
Ранее сообщалось, что Башар Асад находился в Москве, где он должен был встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Источник близкого к российским спецслужбам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ утверждает, что она состоялась вчера ночью, однако результаты не известны. Также утверждается, что семья Асада осталась в Москве.
В то же время распространилась информация, что генерал-лейтенант Сергей Кисель уволен с должности командующего российской группировкой войск в Сирии.
А израильские СМИ сообщают, что Израиль и США проводят консультации в ожидании падения правительства Башара Асада.
* * * 22:44
Начальник Главного управления безопасности Сирии бригадный генерал Хассам Лука возглавляет государственный переворот против президента Сирии Башара Асада в Дамаске, сообщается в соцсетях.
Утверждается, что он руководит группой солдат сирийской армии, которые пытаются добраться до президентского дворца.
* * * 22:14
В сирийских СМИ появилась информация, что в Дамаске якобы происходит попытка государственного переворота против Башара Асада, идет перестрелка возле президентского дворца.
Утверждается, что в городе идут ожесточённые бои между Сирийской республиканской гвардией и Четвёртой дивизией. Основные бои идут в районе Кафр-Суса, пишет турецкий журналист Рагиб Сойлу.
Сирийское государственное телевидение прекратило вещание.