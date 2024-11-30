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Семья Асада сбежала в Москву

обновлено 23:05
23:05 3104

Сирийское телевидение сообщает, что глава государства Башар Асад вернулся в Сирию.

Ранее сообщалось, что Башар Асад находился в Москве, где он должен был встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Источник близкого к российским спецслужбам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ утверждает, что она состоялась вчера ночью, однако результаты не известны. Также утверждается, что семья Асада осталась в Москве.

В то же время распространилась информация, что генерал-лейтенант Сергей Кисель уволен с должности командующего российской группировкой войск в Сирии.

А израильские СМИ сообщают, что Израиль и США проводят консультации в ожидании падения правительства Башара Асада.

* * * 22:44

Начальник Главного управления безопасности Сирии бригадный генерал Хассам Лука возглавляет государственный переворот против президента Сирии Башара Асада в Дамаске, сообщается в соцсетях.

Утверждается, что он руководит группой солдат сирийской армии, которые пытаются добраться до президентского дворца.

* * * 22:14

В сирийских СМИ появилась информация, что в Дамаске якобы происходит попытка государственного переворота против Башара Асада, идет перестрелка возле президентского дворца.

Утверждается, что в городе идут ожесточённые бои между Сирийской республиканской гвардией и Четвёртой дивизией. Основные бои идут в районе Кафр-Суса, пишет турецкий журналист Рагиб Сойлу.

Сирийское государственное телевидение прекратило вещание.

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