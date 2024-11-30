Семья Асада сбежала в Москву

Сирийское телевидение сообщает, что глава государства Башар Асад вернулся в Сирию.

Ранее сообщалось, что Башар Асад находился в Москве, где он должен был встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Источник близкого к российским спецслужбам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ утверждает, что она состоялась вчера ночью, однако результаты не известны. Также утверждается, что семья Асада осталась в Москве.

В то же время распространилась информация, что генерал-лейтенант Сергей Кисель уволен с должности командующего российской группировкой войск в Сирии.

А израильские СМИ сообщают, что Израиль и США проводят консультации в ожидании падения правительства Башара Асада.