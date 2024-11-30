USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Более ста задержанных, десятки пострадавших: итог столкновений в Тбилиси
Новость дня
Более ста задержанных, десятки пострадавших: итог столкновений в Тбилиси

Командующий КСИР подтвердил гибель иранского генерала в Сирии

22:53 621

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми в результате атаки повстанцев на севере арабской республики.

Он возложил на Израиль ответственность за активизацию вооруженных группировок оппозиции.

«…Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми, известного как Хадж Хашем», - приводит слова Салами пресс-служба КСИР.

Генерал-майор КСИР Киюмарс Пурхашеми
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
23:17 270
Стопроцентные пошлины: Трамп пригрозил странам БРИКС
Стопроцентные пошлины: Трамп пригрозил странам БРИКС
23:14 393
Командующий КСИР подтвердил гибель иранского генерала в Сирии
Командующий КСИР подтвердил гибель иранского генерала в Сирии
22:53 622
Посол Грузии в США подал в отставку
Посол Грузии в США подал в отставку обновлено 22:46
22:46 5752
Весь Тбилиси у здания парламента
Весь Тбилиси у здания парламента обновлено 23:25
23:25 6796
СГБ: В Грузии попытка насильственного захвата власти
СГБ: В Грузии попытка насильственного захвата власти
20:43 3084
Атаковано иранское консульство в Алеппо
Атаковано иранское консульство в Алеппо
19:48 2569
Армия Асада бежит. Повстанцы берут еще один город
Армия Асада бежит. Повстанцы берут еще один город о развитии ситуации; обновлено 22:57
22:57 14225
Трамп не уронит нефть
Трамп не уронит нефть наша аналитика; все еще актуально
12:52 3504
Путин стирает Францию в Африке
Путин стирает Францию в Африке главная тема
16:36 5874
Убит глава военной службы безопасности Сирии
Убит глава военной службы безопасности Сирии
18:18 4380

ЭТО ВАЖНО

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
23:17 270
Стопроцентные пошлины: Трамп пригрозил странам БРИКС
Стопроцентные пошлины: Трамп пригрозил странам БРИКС
23:14 393
Командующий КСИР подтвердил гибель иранского генерала в Сирии
Командующий КСИР подтвердил гибель иранского генерала в Сирии
22:53 622
Посол Грузии в США подал в отставку
Посол Грузии в США подал в отставку обновлено 22:46
22:46 5752
Весь Тбилиси у здания парламента
Весь Тбилиси у здания парламента обновлено 23:25
23:25 6796
СГБ: В Грузии попытка насильственного захвата власти
СГБ: В Грузии попытка насильственного захвата власти
20:43 3084
Атаковано иранское консульство в Алеппо
Атаковано иранское консульство в Алеппо
19:48 2569
Армия Асада бежит. Повстанцы берут еще один город
Армия Асада бежит. Повстанцы берут еще один город о развитии ситуации; обновлено 22:57
22:57 14225
Трамп не уронит нефть
Трамп не уронит нефть наша аналитика; все еще актуально
12:52 3504
Путин стирает Францию в Африке
Путин стирает Францию в Африке главная тема
16:36 5874
Убит глава военной службы безопасности Сирии
Убит глава военной службы безопасности Сирии
18:18 4380
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться