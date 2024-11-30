Командующий КСИР подтвердил гибель иранского генерала в Сирии
Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми в результате атаки повстанцев на севере арабской республики.
Он возложил на Израиль ответственность за активизацию вооруженных группировок оппозиции.
«…Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми, известного как Хадж Хашем», - приводит слова Салами пресс-служба КСИР.