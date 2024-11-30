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Стопроцентные пошлины: Трамп пригрозил странам БРИКС

23:14 395

США могут ввести пошлины против стран БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару валюту, заявил в субботу избранный президент США Дональд Трамп.

«Мы требуем того, чтобы эти страны дали обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту в качестве замены могучего американского доллара, или их ждут 100-процентные пошлины», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, страны БРИКС не смогут заменить доллар в международной торговле, добавив, что любое государство, которое попытается это сделать, может «попрощаться с Америкой».

Интерфакс напоминает, что в октябре на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение не отказывается и не борется с долларом, но подчеркнул, что «если нам не дают с ним работать, что же делать: мы тогда вынуждены искать другие альтернативы».

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