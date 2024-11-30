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США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

23:17 275

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщает официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«США и ЕС сожалеют о решении «Грузинской мечты» приостановить вступление в ЕС. Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, справедливо протестующих против предательства их конституции — ЕС является оплотом против Кремля. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — говорится в заявлении.

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
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