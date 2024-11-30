США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
23:17 275
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщает официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
«США и ЕС сожалеют о решении «Грузинской мечты» приостановить вступление в ЕС. Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, справедливо протестующих против предательства их конституции — ЕС является оплотом против Кремля. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — говорится в заявлении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!