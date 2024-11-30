Скорость поражения Асада ошеломляет

Скорость, с которой развивается ситуация в Сирии, ошеломляет. Отступлением то, что происходит с правительственной армией Асада, назвать не получается, это настоящее бегство. Никаких арьергардных боев, заслонов, попыток остановить противника, только быстрый драп, желание уйти от боевого соприкосновения и затеряться поближе к побережью или к Дамаску. Докуда добегут бравые защитники Башара Асада, и на чем остановится нынешний сокрушительный обвал, пока сказать не может никто. Только были сообщения, что оттянулись к Хаме, а вот уже из Хамы устремились в Хомс, где тоже, кажется, не задержатся. Антиасадовские выступления начались и в южной провинции Даръа. В самых сладких снах те, кто планировал операцию по наступлению в сторону Алеппо, не могли себе представить такой успех. Вал событий опережает воображение, так обычно бывает, когда за дело берется история, начиная расставлять все на свои места.

Уже очевидно, что стабилизация режима Асада и его укрепление с помощью российского контингента, иранских и проиранских подразделений оказались иллюзией. Внешняя поддержка существенно продлила время власти в Дамаске, но она же ее окончательно развратила и коррумпировала, а, значит, вовсе не укрепила, а ослабила. Расслабляющий расчет на чужие штыки работает, пока эти штыки щетинятся в сторону врагов. Но штыки поредели и приопустились, врага перестали воспринимать всерьез, а свое преимущество сочли вечным, тут-то все и полетело в тартарары. Из вариантов дальнейшего развития событий самый маловероятный – какая-то нормализация на старых основаниях, пусть и при некоторой перекройке территорий. Произошло главное: яркая демонстрация бессилия как самого Асада, так и его главных союзников – Москвы и Тегерана, не сумевших обеспечить гарантии безопасности.