Крупнейшие банки в Грузии перешли на сторону народа

Два крупнейших коммерческих банка Грузии – TBC Bank и Bank of Georgia заявили о безальтернативности европейского пути после решения правительства о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз.

«Не останавливайся на пути, следующем в Европу», — сказано в заявлении BOG. TBC Bank пишет, что поддерживает грузинский народ, который борется за свободу и европейский курс, и осуждает насилие против мирных демонстрантов.

«Европейское и евроатлантическое будущее Грузии – исторический выбор абсолютного большинства нашей страны, который закреплен статьей 78 Конституции Грузии. Мы твердо убеждены, что временная приостановка европейской интеграции противоречит воле грузинского народа и Конституции Грузии», - говорится в заявлении.