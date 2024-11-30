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Митингующие: спецназ стреляет резиновыми пулями
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Митингующие: спецназ стреляет резиновыми пулями

Три области Украины атаковала Россия: много жертв

00:51 670

Российские войска вечером в субботу, 30 ноября, атаковали Днепровский район Днепропетровской области, сообщает глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По последним данным, при ракетном ударе погибли четыре мирных жителя, еще 21 человек пострадал, в том числе 11-летний мальчик. Шесть раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Вследствие атаки РФ также загорелись два жилых дома и магазин.

Ранее в тот же день Херсонская областная прокуратура сообщила, что Россия обстреляла остановку в поселке Антоновка. В результате погибли два человека, один мирный житель был госпитализирован с ранениями.

Утром 30 ноября войска РФ также ударили беспилотником по жилому району Херсона, в результате чего погибли два человека, еще три жителя пострадали, указали в областной администрации.

Под российский обстрел также попал город Мирноград в Донецкой области - погибли два человека, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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