Три области Украины атаковала Россия: много жертв

По последним данным, при ракетном ударе погибли четыре мирных жителя, еще 21 человек пострадал, в том числе 11-летний мальчик. Шесть раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Вследствие атаки РФ также загорелись два жилых дома и магазин.

Ранее в тот же день Херсонская областная прокуратура сообщила, что Россия обстреляла остановку в поселке Антоновка. В результате погибли два человека, один мирный житель был госпитализирован с ранениями.

Утром 30 ноября войска РФ также ударили беспилотником по жилому району Херсона, в результате чего погибли два человека, еще три жителя пострадали, указали в областной администрации.

Под российский обстрел также попал город Мирноград в Донецкой области - погибли два человека, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.