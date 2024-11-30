Война на истощение в Грузии. Кто победит: Иванишвили или прозападные силы?

Всего несколько дней назад на сайте haqqin.az была опубликована статья вашего покорного слуги о том, что после безумных событий апреля-мая этого года, когда Грузия протестовала против принятия закона об иноагентах, пассионарность и готовность грузин отстаивать на улицах свою позицию постепенно угасла, аккумлятор общественной энергии сел и на его подзарядку потребуется немало времени. Такое уже было. Напомню, что в 2019 году Грузию так же охватила мощная волна протестов, которая, правда, не принесли никаких результатов, после чего страна на долгие годы погрузилась в состояние социально-политической прострации. Все это выглядело довольно логично, но с одной поправкой. Как известно, прогнозы всегда и везде - дело неблагодарное, а уж тем более в такой тонкой материи, как пассионарность, которую ничем не измерить, и которая не подчиняется законам человеческого быта - сама приходит, сама уходит и закономерностей в этом нет никакой. К примеру, когда новый парламент четко обозначил смену не только внешне-, но и внутриполитического курса, грузины это в упор проигнорировали. А из-за такой мелочи, как закон об агентах, чуть было не перевернули страну с ног на голову.

Вот иди, да пойми что-нибудь! Пассионарность, которая, казалась, безмятежно дремала года два, всего через несколько дней после начала работы парламента неожиданно, проснулась. И началось! Как всегда в таких случаях, пробуждение массовой энергии было связано с необдуманными решениями и заявлениями власти. В данном случае, с отказом «Грузинской мечты» от интеграции в ЕС. Правда, не навсегда, как убеждают «метатели», а на каких-то четыре года. Казалось бы, ну что это за срок?! Какой-то миг по меркам истории. И зачем вообще волноваться, если к 2030 году Грузия экономически станет настолько сильной, что Евросоюз примет ее без всяких предварительных процедур? Впрочем, все это – сказки для бедных В реальности же, данное решение «Грузинской мечты» демонстрирует однозначную смену внешнеполитических приоритетов, из которых ясно вытекает, что интеграция с Европой уже неактуальна, и что Грузия возвращается на Север. Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы и буквально в мгновении ока подзарядило аккумляттор пассионарности. И вот вам, пожалуйста, Грузия опять закипела, а воздух над Тбилиси вновь насыщен токами эмоционального напряжения, ощутить которые можно только каким-то шестым чувством...

Нынешняя волна акций протеста принесла одно принципиальное новшество – теперь митинги можно назвать мирными лишь частично. После очередного оттеснения протестующих с площади перед парламентом Грузии молодые активисты соорудили баррикады и стали обстреливать спецназовцев из новогодних фейерверков – проверенный индикатор радикализации протеста. На улицах Тбилиси все больше молодых людей в балкаклавах и черных масках. Пока, правда, безоружных, но чем черт не шутит. Ведь спираль эскалации – это не только про российско-украинскую войну. Примерно понятен и алгоритм действий как власти, так и оппозиции: спецназ поливает митингуюших перцовым газом и водометами, а протестующие не сопротивляются и без признаков паники отступают, чтобы занять неподалеку новые позиции. Получается, что протестующих, вроде бы, оттеснили, но сам протест продолжается в каких-то двухстах метров. Под утро, примерно, в шесть часов, когда протестующих остается не более тысячи, начинается новый разгон – демонстративно жесткий, с избиением девушек и швырянием на землю особо задиристых бунтарей. А потом наступает вечер, и все возобновляется по новой. Атмосфера в Грузии постепенно радикализируется, и надежная стена государственного аппарата, прикрывающая власть «Грузинской мечты», стала на глазах покрываться первыми мелкими трещинками. Несколько сот учителей, сотрудников Министерств обороны, юстиции и иностранных дел, а также послы Грузии в разных странах уже выразили недовольство сменой внешнеполитического курса. И, судя по всему, это только начало. Ведь каждый разгон митинга, каждый удар спецназовца дубинкой по молодым людям в возрасте от 20 до 25 лет — это еще десятки и сотни бюджетников, открыто заявляющих о своем недовольстве. О том, что происходит на оппозиционном фланге, можно и не говорить. Тбилиси расцвечен флагами Евросоюза, после каждой демонстрации приостанавливают работу в знак солидарности с протестующими многие клубы и бары, популярные среди молодежи, а известные спортсмены выставляют на своих странициах в Инстаграмме лозунги солидарности.