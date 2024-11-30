Война на истощение в Грузии. Кто победит: Иванишвили или прозападные силы?
Всего несколько дней назад на сайте haqqin.az была опубликована статья вашего покорного слуги о том, что после безумных событий апреля-мая этого года, когда Грузия протестовала против принятия закона об иноагентах, пассионарность и готовность грузин отстаивать на улицах свою позицию постепенно угасла, аккумлятор общественной энергии сел и на его подзарядку потребуется немало времени.
Такое уже было. Напомню, что в 2019 году Грузию так же охватила мощная волна протестов, которая, правда, не принесли никаких результатов, после чего страна на долгие годы погрузилась в состояние социально-политической прострации.
Все это выглядело довольно логично, но с одной поправкой. Как известно, прогнозы всегда и везде - дело неблагодарное, а уж тем более в такой тонкой материи, как пассионарность, которую ничем не измерить, и которая не подчиняется законам человеческого быта - сама приходит, сама уходит и закономерностей в этом нет никакой. К примеру, когда новый парламент четко обозначил смену не только внешне-, но и внутриполитического курса, грузины это в упор проигнорировали. А из-за такой мелочи, как закон об агентах, чуть было не перевернули страну с ног на голову.
Вот иди, да пойми что-нибудь!
Пассионарность, которая, казалась, безмятежно дремала года два, всего через несколько дней после начала работы парламента неожиданно, проснулась.
И началось!
Как всегда в таких случаях, пробуждение массовой энергии было связано с необдуманными решениями и заявлениями власти. В данном случае, с отказом «Грузинской мечты» от интеграции в ЕС. Правда, не навсегда, как убеждают «метатели», а на каких-то четыре года.
Казалось бы, ну что это за срок?! Какой-то миг по меркам истории. И зачем вообще волноваться, если к 2030 году Грузия экономически станет настолько сильной, что Евросоюз примет ее без всяких предварительных процедур?
Впрочем, все это – сказки для бедных
В реальности же, данное решение «Грузинской мечты» демонстрирует однозначную смену внешнеполитических приоритетов, из которых ясно вытекает, что интеграция с Европой уже неактуальна, и что Грузия возвращается на Север.
Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы и буквально в мгновении ока подзарядило аккумляттор пассионарности. И вот вам, пожалуйста, Грузия опять закипела, а воздух над Тбилиси вновь насыщен токами эмоционального напряжения, ощутить которые можно только каким-то шестым чувством...
Нынешняя волна акций протеста принесла одно принципиальное новшество – теперь митинги можно назвать мирными лишь частично. После очередного оттеснения протестующих с площади перед парламентом Грузии молодые активисты соорудили баррикады и стали обстреливать спецназовцев из новогодних фейерверков – проверенный индикатор радикализации протеста.
На улицах Тбилиси все больше молодых людей в балкаклавах и черных масках. Пока, правда, безоружных, но чем черт не шутит. Ведь спираль эскалации – это не только про российско-украинскую войну.
Примерно понятен и алгоритм действий как власти, так и оппозиции: спецназ поливает митингуюших перцовым газом и водометами, а протестующие не сопротивляются и без признаков паники отступают, чтобы занять неподалеку новые позиции. Получается, что протестующих, вроде бы, оттеснили, но сам протест продолжается в каких-то двухстах метров. Под утро, примерно, в шесть часов, когда протестующих остается не более тысячи, начинается новый разгон – демонстративно жесткий, с избиением девушек и швырянием на землю особо задиристых бунтарей. А потом наступает вечер, и все возобновляется по новой.
Атмосфера в Грузии постепенно радикализируется, и надежная стена государственного аппарата, прикрывающая власть «Грузинской мечты», стала на глазах покрываться первыми мелкими трещинками. Несколько сот учителей, сотрудников Министерств обороны, юстиции и иностранных дел, а также послы Грузии в разных странах уже выразили недовольство сменой внешнеполитического курса. И, судя по всему, это только начало. Ведь каждый разгон митинга, каждый удар спецназовца дубинкой по молодым людям в возрасте от 20 до 25 лет — это еще десятки и сотни бюджетников, открыто заявляющих о своем недовольстве.
О том, что происходит на оппозиционном фланге, можно и не говорить. Тбилиси расцвечен флагами Евросоюза, после каждой демонстрации приостанавливают работу в знак солидарности с протестующими многие клубы и бары, популярные среди молодежи, а известные спортсмены выставляют на своих странициах в Инстаграмме лозунги солидарности.
Самое сложное сейчас – это предугадать, куда все пойдет
Очевидно, что имеет место некая мини-модель войны на истощение, в рамках которой у каждой из сторон есть и преимущества, и недостатки.
Преимущество оппозиции — это широкая общественная поддержка, особенно, среди городского среднего класса, представители которого не хотят в перспективе жить в атмосфере православной кадыровщины. Этих людей не надо мотивировать, они готовы выходить на акции протеста из чисто идейных соображений.
Одновременно это преимущество является и главным недостатком: когда все зависит от такой тонкой материи, как общественные настроения, практически невозможно что-либо планировать. Сегодня на ваш клич откликнутся 50 тысяч человек, а завтра – пятьсот. И вы никогда не поймете, почему?
Преимущество же «Грузинской мечты» – это хорошо организованный и тотально подчиненный силовой аппарат, готовый выполнить любой приказ начальства. Ну, разве что, кроме открытия по демонстрантам огня на поражение, который вряд ли поступит. На сегодняшний день «мечтатели» почти на 90 процентов зависят от силового аппарата. Но, как и в случае с оппозицией, это преимущество в какой-то момент может оказаться слабостью.
Сидеть на штыках – дело хлопотное, сомнительное, а главное, весьма опасное. Вы уже десять лет бросаете в бой спецназ, который ради вас готов бить лежачих подростков. Но один раз спецназ может не выдержать и сломаться. И тогда перед властью возникнет куда более сложная задача – успеть добежать до вертолета.
Исходя из этого, бессмысленно делать какие-либо прогнозы. И в самом деле, что мы можем сказать о перспективах на ближайший месяц, если толком не знаем, что произойдет сегодня ночью?
А потому ваш покорный слуга констатирует то, что не вызывает сомнений - война на истощение в Грузии только начинается…