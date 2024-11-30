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Митингующие: спецназ стреляет резиновыми пулями
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Митингующие: спецназ стреляет резиновыми пулями

Международное признание больших заслуг Азера Аскерова

ФОТО
Отдел спорта
01:07 501

В Бакинском дворце спорта продолжается чемпионат Азербайджана по дзюдо.

В субботу, наряду с определением победителей и призеров еще в семи весовых категориях, состоялось чествование известных в мире дзюдо личностей. В частности, член Исполкома Федерации дзюдо Азербайджана, президент Ассоциации дзюдоистов-ветеранов Азербайджана, основатель и глава  Judo Club 2012, многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы среди ветеранов Азер Аскеров удостоился сертификата Международной федерации дзюдо о присвоении ему 6-го дана - за большой вклад в развитие дзюдо и высокие достижения. Также Азер Аскеров получил красно-белый пояс, которого удостаиваются лица, имеющие 6-й, 7-й и 8-й дан. 

В награждении известного ветерана дзюдо принял участие его учитель, легендарный тренер Тарлан Гасанов.

Стоит отметить, что возглавляемый Азером Аскеровым Azman Holdinq является спонсором нынешнего чемпионата страны. Призовой фонд соревнований - 50 тысяч манат. Чемпионат проводится на самом высоком уровне, ничем не уступая  таким крупным стартам, как турниры «Большого шлема».

Напомним, что некоторое время назад Azman Holdinq подарил квартиры всем азербайджанским олимпийским чемпионам по дзюдо - Назиму Гусейнову, Эльнуру Мамедли, Хидаяту Гейдарову и Зелиму Коцоеву, а также тренерам Тарлану Гасанову и Эльхану Мамедову.

В субботу в Бакинском дворце спорта поздравления в связи с юбилеями получили Али Девришов, Фархад Раджабли, Натик Багиров, Севда Гараева, Фаик Агаев, Рузбек Велиев и Мовлуд Миралиев.

Ну а что касается непосредственно соревнований, то золотые медали во второй день чемпионата завоевали Лейла Алиева (48 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг), Аджелья Топрак (57 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).

Всего в личных соревнованиях приняли участие 324 дзюдоиста и дзюдоистки из 60 клубов, обществ и спортивных организаций. 1-е место в общекомандном зачете занял «Нефтчи», 2-е - «Атилла», 3-е - Judo Club 2012.

В воскресенье на чемпионате Азербайджана пройдут командные соревнования.

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