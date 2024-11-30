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Митингующие: спецназ стреляет резиновыми пулями
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Митингующие: спецназ стреляет резиновыми пулями

Удар Израиля: погибли сотрудники американской гуманитарной организации

01:18 221

В результате израильского авиаудара по автомобилю в секторе Газа в субботу погибли пять человек, три из которых предположительно были сотрудниками американской благотворительной организации World Central Kitchen (WCK), передает «Голос Америки».

Организация World Central Kitchen предоставляет свежеприготовленную еду нуждающимся в условиях конфликтов или после стихийных бедствий. С самого начала войны ее сотрудники работают в Газе, а также в Израиле и Ливане.

Израильские военные подтвердили гибель одного сотрудника WCK в результате авиаудара, утверждая, что он был «террористом, который проник в Израиль и участвовал в кровавой бойне 7 октября в кибуце Нир Оз». Представители израильского военного командования потребовали от старших должностных лиц международного сообщества и администрации WCK «прояснить этот вопрос и распорядиться о проведении срочной проверки по поводу найма работников, участвовавших в нападении 7 октября», отмечается в заявлении.

Благотворительная организация объявила о «приостановке» своей деятельности в Газе, заявив, что у нее «не было сведений» о причастности кого-либо из сотрудников в уничтоженном автомобиле к нападению на Израиль.

Ранее в субботу представитель гражданской обороны Махмуд Бассал сообщил AFP, что тела «по меньшей мере пяти погибших были доставлены (в больницу), включая трех сотрудников World Central Kitchen». «Все трое мужчин работали на WCK и были сбиты, когда ехали в джипе WCK в Хан-Юнисе», - сказал Бассал, добавив, что автомобиль был «помечен логотипом компании, который был хорошо виден».

Израильская армия в своем заявлении заявляла, что ее удар пришелся на «гражданский автомобиль без опознавательных знаков, и его движение по маршруту не было скоординировано для транспортировки помощи».

В апреле в результате израильского авиаудара погибли семь сотрудников WCK, большинство из которых были иностранцами. Тогда Израиль заявил, что целью удара был «боевик ХАМАС», но впоследствии израильские военные признали ряд ошибок и нарушений собственных правил ведения боевых действий.

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