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Митингующие: спецназ стреляет резиновыми пулями
Новость дня
Митингующие: спецназ стреляет резиновыми пулями

15 сотрудников мэрии Батуми выступили против правительства Иванишвили

01:26 103

15 сотрудников мэрии Батуми дистанцировались от решения правительства «Грузинской мечты», выступившей против евроинтеграции Грузии:

«Мы, сотрудники мэрии города Батуми, заявляем чётко и однозначно, что отмежёвываемся от решения о приостановке процесса вступления Грузии в Европейский Союз до 2028 года и от всех причин, вызвавших это решение. На наш взгляд, это решение не соответствует заявленной цели грузинского народа, которая отражена в статье 78 Конституции Грузии.


Мы были, есть и остаёмся верными нашим гражданам, Конституции и европейским ценностям. Соответственно, в рамках свободы выражения мнения, гарантированной Конституцией Грузии, мы подтверждаем нашу приверженность курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии», — говорится в заявлении.

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