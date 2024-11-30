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Митингующие атакуют полицию коктейлями Молотова

«Мастер по заключению сделок»: отец зятя Трампа станет послом во Франции

01:40 608

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Чарльза Кушнера - отца своего зятя Джареда Кушнера - на должность американского посла во Франции.

«Я с радостью выдвигаю Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции. Он потрясающий бизнес-лидер, филантроп и мастер по заключению сделок, который будет надежно представлять нашу страну и ее интересы, - написал Трамп в X. - Его сын Джаред работал со мной в Белом доме».

Джаред Кушнер - муж дочери Трампа Иванки. Он был старшим советником Трампа при его предыдущем сроке на посту главы государства и играл ключевую роль в переговорах по «Авраамовым соглашениям», в результате которых были установлены дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами, в том числе ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Чарльз Кушнер - основатель и председатель девелоперской компании Kushner Companies. В 2005 году он был осужден за ложные налоговые декларации и приговорен к двум годам тюрьмы, в 2020 году его помиловал Трамп.

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