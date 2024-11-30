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Митингующие атакуют полицию коктейлями Молотова
Новость дня
Митингующие атакуют полицию коктейлями Молотова

Лига арабских государств в поддержку Асада

01:47 995

На фоне разворачивающихся в последние дни в Сирии событий Лига арабских государств выступила в поддержку страны и ее президента Башара Асада.

«Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Сирии и подчеркиваем необходимость уважать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. События в Сирии открывают множество возможностей, включая хаос, которым террористические группы смогут воспользоваться для возобновления своей деятельности», - говорится в заявлении ЛАГ.

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