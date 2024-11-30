Лига арабских государств в поддержку Асада
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На фоне разворачивающихся в последние дни в Сирии событий Лига арабских государств выступила в поддержку страны и ее президента Башара Асада.
«Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Сирии и подчеркиваем необходимость уважать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. События в Сирии открывают множество возможностей, включая хаос, которым террористические группы смогут воспользоваться для возобновления своей деятельности», - говорится в заявлении ЛАГ.
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