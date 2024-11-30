Нетаньяху срочно обсудил с разведкой «крах режима Асада»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации с ключевыми фигурами в разведке, обсудив с ними ситуацию в Сирии на фоне наступления оппозиционных сил на Алеппо. Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание пишет, что наступление повстанцев в Сирии сулит краткосрочные выгоды и потенциальные проблемы для Израиля. Как сообщили неназванные сотрудники разведки, Израиль с большой осторожностью следит за ситуацией. По их оценкам, иранская инфраструктура в Сирии пострадала, и большая ее часть была захвачена. Нетаньяху доложили, что скорее всего теперь внимание ливанской «Хезболлы» будет переключено на Сирию и на попытки защитить власть Башара Асада.

«Руководители разведки отметили, что последние события кажутся позитивными. Но они предупредили, что крах режима Асада, скорее всего, создаст хаос, в котором возникнут военные угрозы Израилю», - пишет The Times of Israel.