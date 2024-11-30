Норвегия готовит десантные войска против России
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«Норвегия открыла центр десантных операций для противодействия России в Арктике». Об этом сообщает Newsweek.
Там будут проходить обучение британские, американские и голландские военнослужащие.
«Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны», – цитирует издание главу Минобороны Норвегии Бьерна Арильда Грама.
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