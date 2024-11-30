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Митингующие атакуют полицию коктейлями Молотова
Новость дня
Митингующие атакуют полицию коктейлями Молотова

Президент Грузии: «Еще одна жестокая ночь в Тбилиси...»

02:46 319

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X прокомментировала массовую акцию протеста в Тбилиси в ночь на 1 декабря.

«Еще одна жестокая ночь в Тбилиси. Нелегитимное правительство прибегает к незаконным средствам, чтобы заставить замолчать грузин, твердо стоящих за свой конституционный, европейский выбор», - написала президент Грузии.

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