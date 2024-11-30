Президент Грузии: «Еще одна жестокая ночь в Тбилиси...»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X прокомментировала массовую акцию протеста в Тбилиси в ночь на 1 декабря.
«Еще одна жестокая ночь в Тбилиси. Нелегитимное правительство прибегает к незаконным средствам, чтобы заставить замолчать грузин, твердо стоящих за свой конституционный, европейский выбор», - написала президент Грузии.
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