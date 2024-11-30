Инцидент на рождественском фестивале в Париже

На морском курорте Трувиль недалеко от Парижа во время рождественского фестиваля конструкция с металлическрй птицей рухнула на толпу. Об этом пишет Ouest France.

Как сообщает издание, инцидент произошел около 19:00 по местному времени. На гостей фестиваля упала металлическая конструкция, которая держала птицу в воздухе. Пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. Несколько гостей бросились, чтобы поддержать конструкцию и не дать другим застрять под ней. Праздничное шествие с участием акробатов и танцоров после произошедшего было остановлено.

Очевидцы рассказали, что при движении удерживающая птицу конструкция вышла из равновесия и упала.