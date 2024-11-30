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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Байден о событиях в Сирии: «Мы тут ни при чем»

10:50 991

Белый дом внимательно следит за ситуацией в Сирии и в течение последних 48 часов «поддерживает связь с региональными столицами», заявил президент США Джо Байден.

«Продолжающийся отказ режима Башара Асада участвовать в политическом процессе, изложенном в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, и его зависимость от России и Ирана создали условия, которые сейчас разворачиваются, включая крах линий режима Асада на северо-западе Сирии.

В то же время США не имеют никакого отношения к этой атаке, которую возглавила признанная террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам».

США вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданского населения и меньшинств, а также к серьезному и заслуживающему доверия политическому процессу, который может положить конец этой гражданской войне раз и навсегда посредством политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности», - сказал Байден.

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