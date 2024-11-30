Трамп предлагает «индийского палача» на пост главы ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своего советника Кэша Пателя на пост директора ФБР. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. Его кандидатуру должны будут одобрить в Сенате.

«Я с гордостью объявляю, что Кашьяп «Кэш» Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш — блестящий юрист, расследователь и борец за «Америку прежде всего», который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа. Он сыграл ключевую роль в раскрытии обмана «Россия, Россия, Россия», выступая в качестве защитника правды, подотчетности и Конституции», — написал Трамп.

Пателю 44 года, он сын индийских иммигрантов, его отец работал финансовым директором в авиационной компании. Патель получил степень бакалавра в области уголовного правосудия и истории в Университете Ричмонда и окончил юридический факультет Университета Пейса в 2005 году.

Он работал в первой администрации Трампа и занимал несколько должностей: начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, заместителя помощника президента, старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности и заместителя исполняющего обязанности директора национальной разведки.

Патель сыграл ключевую роль в попытке дискредитировать расследование комитета Демократической партии о связях Трампа с Россией: он, тогдашний сотрудник комитета по разведке палаты представителей, занимался составлением отчета, анализирующего позицию ФБР и Минюста в их расследованиях по делу о вмешательстве России в выборы.

Трамп ценит Пателя в большей степени за лояльность, чем за экспертность, считает бывший замсоветника по нацбезопасности при республиканце Чарльз Купперман. С его слов, в 2019 году Трамп задумался над тем, чтобы «сделать Кэша политическим палачом, чтобы выявить и уволить людей в штате Белого дома, которые не были столь лояльны, как он считал нужным», а Патель «сделал бы это в мгновение ока».

В 2021 году, перед своей отставкой с поста президента, Трамп выдвинул идею назначить Пателя заместителем директора либо ЦРУ, либо ФБР. Тогдашний генпрокурор Уильям Барр написал в своих мемуарах, что Патель станет замдиректора ФБР только «через мой труп».

Патель предлагал уволить из ФБР всех сотрудников, которые не разделяют взгляды Трампа, а также лишить ведомство его роли по сбору разведывательных данных. «Самая большая проблема, с которой сталкивалось ФБР, возникла из-за его разведывательных служб. Я бы убрал этот компонент. Я бы закрыл здание ФБР Гувера в первый же день и открыл бы его на следующий день как музей глубинного государства», — сказал он в сентябре. Тогда же он пообещал «взять 7 тыс. сотрудников, которые работают в этом здании, и отправить их по всей Америке гоняться за преступниками». «Идите и будьте копами. Вы копы. Идите и будьте копами», — пояснил Пател.