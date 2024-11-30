Массовое дезертирство украинских солдат

За первые 10 месяцев 2024 года дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года войны. Украина пытается пополнить свои ряды на передовой, пока РФ захватывает все больше новых территорий, пишет Financial Times.

В издании напомнили, что в конце октября сотни пехотинцев из 123-й бригады ТРО самовольно покинули воинскую часть в Угледаре Донецкой области. Некоторые солдаты вернулись в Николаевскую область, где устроили публичный протест, требуя больше оружия и обучения для военных.

"Мы прибыли в Угледар с одними автоматами. Сказали, что будет 150 танков, а было 20, и прикрыть нас нечем", - рассказал журналистам офицер 123-й бригады ТРО.

Всего с января по октябрь 2024 года в Украине прокуроры возбудили 60 000 дел против солдат за самовольное оставление своих воинских частей, отметили в издании. Это почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых.

Местные власти заявили журналистам, что некоторые из дезертиров 123-й бригады ТРО уже вернулись на фронт. Тем не менее, некоторая часть солдат продолжает скрываться.

Кроме того, некоторые военные пользуются возможностью покинуть Украину, отправляясь в зарубежные тренировочные лагеря. Один из сотрудников польской службы безопасности сообщил журналистам, что в среднем около 12 украинцев ежемесячно сбегают с военных сборов в стране.

Главная проблема заключается в том, что резкий рост дезертирства совпал со стремительным продвижением россиян на фронте, подчеркнули в издании. С лета 2024 года РФ смогла захватить больше территорий Украины, чем когда-либо с 2022 года.

Офицер 123-й бригады ТРО заявил журналистам, что за три года в его подразделении не было ни одной ротации. Обычно они состоят из четырех недель, в течение которых солдаты получают возможность отдохнуть, потренироваться с новобранцами и починить поврежденную технику.

"Угледар никому не нужен. Город превратился в руины более года назад, поэтому не было причин подвергать своих людей опасности, защищая его. Они просто убивают их, вместо того, чтобы дать им возможность реабилитироваться и отдохнуть", - сказал он.

Десятки других солдат из Николаевской и Запорожской областей рассказали журналистам, что они измотаны и испытывают проблемы с психическим здоровьем. По их словам, мирные граждане не хотят, чтобы Украина сдалась, но и воевать они не готовы.

Чиновник из Генштаба ВСУ поделился с журналистами, что большую часть дезертиров составляют пехотинцы и штурмовики, которые устали от войны.

Аналитики считают, что Украина может потерять много территорий, которые не сможет вернуть в ближайшее время, подчеркнули в издании. Например, Институт изучения войны прогнозирует, что в 2024 году Россия захватит 2700 кв. км территорий Украины. Для сравнения, в прошлом году РФ удалось оккупировать только 465 кв. км.