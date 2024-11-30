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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Войска Асада отбили часть территорий

ВИДЕО; обновлено 13:41
13:41 3163

Сирийская армия восстановила контроль над поселком Маардес на севере сирийской провинции Хама на западе центральной части страны. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на свои источники. Минобороны Сирии также подтвердило возврат под контроль северных поселений Хамы.

*** 12:32

Протурецкая «Сирийская национальная армия» в ходе операции «Рассвет свободы» захватила промышленный район Шейх-Наджар в городе Алеппо, теплоэлектростанцию на востоке Алеппо, Колледж полевой артиллерии и Военную академию в Алеппо.

Захвачен аэропорт сирийских ВВС Квайрес, расположенный в пригороде города, дорога Алеппо - Хама полностью перекрыта и находится под контролем СНА.

Также захвачен город Аль-Сафира. Бойцы «Сирийской национальной армии» взяли трофеи: систему ПВО «Панцирь-С1» в Алеппо, учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros, 6 танков и огромное количество ракет и боеприпасов.

Повстанцы контролируют свыше 700 км территории в районе Алеппо, сообщает оппозиционный канал Syria TV.

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