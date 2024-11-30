Спасет ли Россия Асада?
Американский институт изучения войны (İSW) скептически оценил обещание России направить помощь Башару Асаду.
Россия пообещала направить режиму Башара Асада больше оружия. ISW сомневается, что РФ сможет оказать большую военную помощь армии Сирии.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 29 ноября, что наступление сирийских оппозиционных сил является "посягательством на суверенитет Сирии", а Россия же выступает за восстановление сирийскими властями "конституционного порядка" в стране.
Вчера, 30 ноября, глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обе стороны выразили серьезную обеспокоенность "опасным развитием событий" в провинциях Алеппо и Идлиб.
Министры договорились координировать стабилизацию ситуации в рамках Сирийского мирного процесса, который Россия, Турция и Иран начали в декабре 2016 года.
В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи также инициировал телефонный разговор с Лавровым по ситуации в Сирии.
Аналитики ISW сомневаются, что Россия сможет оказать больше помощи Сирии на фоне войны в Украине, которая остается приоритетом для Москвы.
"Остается непонятным, сможет ли Кремль развернуть дополнительные ресурсы для поддержки режима президента Сирии Башара Асада, учитывая высокий темп и оперативные требования к России для продолжения операций в Украине - приоритетном для Кремля театре военных действий", - говорится в отчете.
В ISW напомнили, что в 2022 году Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 для использования в Украине. В том же году аналитики собрали данные, свидетельствующие о том, что Кремль вывел российских солдат и боевиков ЧВК "Вагнер" из Сирии.