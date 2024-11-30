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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Российский авиапром продолжает «покорять высоты»

13:03 1574

Самолет «Суперджет» авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Как отмечают российские СМИ, утром 1 декабря самолет SSJ-100 совершал рейс из Минеральных Вод в Сочи. На борту находилось 105 человек — 101 пассажир и 4 члена экипажа. Однако вскоре после вылета КВС судна принял решение вернуться назад.

Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра. За последнюю неделю с «Суперджетами» «Азимута» произошло сразу несколько инцидентов.

Самым серьезным из них было происшествие в аэропорту Антальи. Тогда самолет получил повреждения в результате жесткой посадки, после чего на ВПП полилось топливо и произошел пожар.

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