Российский авиапром продолжает «покорять высоты»

Как отмечают российские СМИ, утром 1 декабря самолет SSJ-100 совершал рейс из Минеральных Вод в Сочи. На борту находилось 105 человек — 101 пассажир и 4 члена экипажа. Однако вскоре после вылета КВС судна принял решение вернуться назад.

Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра. За последнюю неделю с «Суперджетами» «Азимута» произошло сразу несколько инцидентов.

Самым серьезным из них было происшествие в аэропорту Антальи. Тогда самолет получил повреждения в результате жесткой посадки, после чего на ВПП полилось топливо и произошел пожар.