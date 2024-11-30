Слухи, что вот-вот Путин и Эрдоган ударят по рукам

Антиправительственные вооруженные группировки в Сирии, начавшие внезапное наступление, вошли во второй по величине город страны - Алеппо. Там срывают портреты Башара Асада, Владимира Путина и аятоллы Хаменеи. Вывешивают турецкие флаги. Сирийские войска отбили город в 2016 году при участии российских войск. Теперь боевиками взяты под контроль еще и десятки деревень к югу и востоку от Алеппо. В основном их силы представлены группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Она крупнейшая и наиболее влиятельная в контролируемой боевиками провинции Идлиб. Также против Дамаска воюют группировки, связанные с движением «Братья-мусульмане»: это «Ахрар аш-Шам», Фронт национального освобождения, «Джейш аль-Иззе», «Джебхат аш-Шамийя» и группировка сирийских туркоманов «Харакат Нуреддин Зенги». Плюс светская Сирийская Национальная Армия (СНА), которая полностью находится на турецком обеспечении.

Правительственные силы при поддержке Воздушно-космических сил России с воздуха, а также с земли ЧВК (бывшая ЧВК «Вагнер») и проиранской «Хезболлы» (которой в Сирии командуют офицеры Корпуса стражей исламской революции) продолжают оказывать сопротивление, однако пока преобладает фактор внезапности. Причин обострения конфликта несколько. Во-первых, повстанцы воспользовались тем, что Россия, увязнув на Украине, сократила группировку в Сирии, а большую часть бывшей ЧВК «Вагнер» перебросила в Африку. Во-вторых, поддерживающая Башара Асада ливанская «Хезболла» сильно ослаблена в ходе военного противостояния с Израилем в Ливане. Она обезглавлена действиями израильтян, что дезорганизовало ее действия в Сирии. Израиль наносил удары по «Хезболле» и в Сирии тоже. Так, на днях ВВС Израиля нанесли удар по городу Серакибу, расположенному на шоссе М-5 (Дамаск - Алеппо), который используется проиранскими силами в качестве логистического хаба. Еще недавно некоторые предполагали, что между турецким президентом Эрдоганом и сирийским правителем Асадом может быть достигнут компромисс. Ранее Эрдоган настаивал на уходе Асада, но потом снял свое требование. Москва была готова посредничать, и даже ходили слухи, что вот-вот Путин примет Эрдогана и Асада в Сочи, где все ударят по рукам. Однако компромисса достичь не удалось. Правящий в Сирии режим отказался пойти на уступки Анкаре и включить в свое правительство представителей протурецких формирований, скажем, СНА. Асад также требовал полного вывода турецких войск из Сирии, из районов проживания курдов.

Сосредоточенные в провинции Идлиб силы решили нанести удар. Ранее между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность, что их не будут добивать. В 2017 году провинция Идлиб стала одной из зон деэскалации, где были заморожены боевые действия между правительственной армией и боевиками наряду с Восточной Гутой, Хомсом и Дераа. Постепенно контроль над другими зонами перешел к Дамаску, а вот Идлиб остался под правлением джихадистов. Весной 2020 года было подписано новое соглашение, гарантами которого снова выступили Россия и Турция, после чего в провинциях Идлиб и Алеппо настало относительное затишье. Алеппо контролировался правительством Асада, а Идлиб жил своей жизнью под контролем боевиков, все более привязываясь в экономическом плане к Турции. Теперь, по некоторым сведениям, турецкий Генштаб уже уведомил российских коллег об окончании совместного патрулирования сирийской территории, всякое сотрудничество турецкой армии с российской армией в Сирии прекращается. Остается только канал связи для предупреждения военных инцидентов и уведомления об использовании воздушного пространства Сирии. Возможно, в Алеппо теперь будет сформировано альтернативное сирийское правительство. Еще более вероятно, что Анкара решила воспользоваться ситуацией и ранее дала отмашку на начало наступления. Хотя антиправительственные силы еще могут расширить контролируемую ими территорию, пока непосредственной угрозы самому Дамаску и правлению Башара Асада все же нет. Возможности для договоренности еще остаются.