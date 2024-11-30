Слухи, что вот-вот Путин и Эрдоган ударят по рукам
Антиправительственные вооруженные группировки в Сирии, начавшие внезапное наступление, вошли во второй по величине город страны - Алеппо. Там срывают портреты Башара Асада, Владимира Путина и аятоллы Хаменеи. Вывешивают турецкие флаги. Сирийские войска отбили город в 2016 году при участии российских войск. Теперь боевиками взяты под контроль еще и десятки деревень к югу и востоку от Алеппо.
В основном их силы представлены группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Она крупнейшая и наиболее влиятельная в контролируемой боевиками провинции Идлиб. Также против Дамаска воюют группировки, связанные с движением «Братья-мусульмане»: это «Ахрар аш-Шам», Фронт национального освобождения, «Джейш аль-Иззе», «Джебхат аш-Шамийя» и группировка сирийских туркоманов «Харакат Нуреддин Зенги». Плюс светская Сирийская Национальная Армия (СНА), которая полностью находится на турецком обеспечении.
Правительственные силы при поддержке Воздушно-космических сил России с воздуха, а также с земли ЧВК (бывшая ЧВК «Вагнер») и проиранской «Хезболлы» (которой в Сирии командуют офицеры Корпуса стражей исламской революции) продолжают оказывать сопротивление, однако пока преобладает фактор внезапности.
Причин обострения конфликта несколько. Во-первых, повстанцы воспользовались тем, что Россия, увязнув на Украине, сократила группировку в Сирии, а большую часть бывшей ЧВК «Вагнер» перебросила в Африку. Во-вторых, поддерживающая Башара Асада ливанская «Хезболла» сильно ослаблена в ходе военного противостояния с Израилем в Ливане. Она обезглавлена действиями израильтян, что дезорганизовало ее действия в Сирии. Израиль наносил удары по «Хезболле» и в Сирии тоже. Так, на днях ВВС Израиля нанесли удар по городу Серакибу, расположенному на шоссе М-5 (Дамаск - Алеппо), который используется проиранскими силами в качестве логистического хаба.
Еще недавно некоторые предполагали, что между турецким президентом Эрдоганом и сирийским правителем Асадом может быть достигнут компромисс. Ранее Эрдоган настаивал на уходе Асада, но потом снял свое требование. Москва была готова посредничать, и даже ходили слухи, что вот-вот Путин примет Эрдогана и Асада в Сочи, где все ударят по рукам. Однако компромисса достичь не удалось. Правящий в Сирии режим отказался пойти на уступки Анкаре и включить в свое правительство представителей протурецких формирований, скажем, СНА. Асад также требовал полного вывода турецких войск из Сирии, из районов проживания курдов.
Сосредоточенные в провинции Идлиб силы решили нанести удар. Ранее между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность, что их не будут добивать. В 2017 году провинция Идлиб стала одной из зон деэскалации, где были заморожены боевые действия между правительственной армией и боевиками наряду с Восточной Гутой, Хомсом и Дераа. Постепенно контроль над другими зонами перешел к Дамаску, а вот Идлиб остался под правлением джихадистов. Весной 2020 года было подписано новое соглашение, гарантами которого снова выступили Россия и Турция, после чего в провинциях Идлиб и Алеппо настало относительное затишье. Алеппо контролировался правительством Асада, а Идлиб жил своей жизнью под контролем боевиков, все более привязываясь в экономическом плане к Турции.
Теперь, по некоторым сведениям, турецкий Генштаб уже уведомил российских коллег об окончании совместного патрулирования сирийской территории, всякое сотрудничество турецкой армии с российской армией в Сирии прекращается. Остается только канал связи для предупреждения военных инцидентов и уведомления об использовании воздушного пространства Сирии.
Возможно, в Алеппо теперь будет сформировано альтернативное сирийское правительство. Еще более вероятно, что Анкара решила воспользоваться ситуацией и ранее дала отмашку на начало наступления. Хотя антиправительственные силы еще могут расширить контролируемую ими территорию, пока непосредственной угрозы самому Дамаску и правлению Башара Асада все же нет. Возможности для договоренности еще остаются.
Во многом ситуация вернулась к 2015— 2016 годам, когда началось российское вооруженное вмешательство в сирийскую гражданскую войну на стороне Башара Асада. Тогда это стало отчасти попыткой отвлечь внимание от противостояния на Украине, показав, что Москва может выступать эффективным «брокером» для разрешения вооруженных конфликтов. Но также это был отчасти и ответ на неуступчивость Анкары по поводу прокладки газопровода «Турецкий поток» в формате четырех ниток мощностью по 15 млрд кубометров ежегодно. Турки соглашались на две нитки: одну транзитную в Европу, вторую – для поставок на турецкий рынок.
И вот теперь ситуация «закольцевалась» при резком усилении переговорных позиций Эрдогана. В конце года Украина перекроет российский газовый транзит в Европу через свою территорию (это 15 млрд кубометров в год). Вариант турецкого газового хаба (в том числе для поставок российского газа в Европу) резко повышается в цене. Плюс к тому 21 ноября США ввели санкции против российского Газпромбанка, через который шли платежи за поставку российских энергоносителей на Запад. Турция может предложить услуги своих банков для таких расчетов, но взамен потребовав серьезных уступок от Москвы. Многое будет зависеть от дальнейшего хода военного противостояния в Сирии… При этом значительно усилить свою вооруженную группировку в Сирии Москва позволить себе сейчас просто не может.