Массовые задержания участников протестов в Грузии

Сотрудники МВД Грузии в ходе разгона митинга в Тбилиси у здания парламента задержали 50 человек, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2".

По его данным, люди задержаны в административном порядке. Всего за три дня митингов число задержанных составляет более 200. Задержанных поэтапно доставляют в суд.

Отмечается, что многим выписывают большие штрафы, а некоторых суд отправляет в административное заключение.