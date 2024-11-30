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Протесты в Грузии. День четвертый
Новость дня
Протесты в Грузии. День четвертый

Массовые задержания участников протестов в Грузии

о развитии ситуации
13:17 1350

Сотрудники МВД Грузии в ходе разгона митинга в Тбилиси у здания парламента задержали 50 человек, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2".

По его данным, люди задержаны в административном порядке. Всего за три дня митингов число задержанных составляет более 200. Задержанных поэтапно доставляют в суд.

Отмечается, что многим выписывают большие штрафы, а некоторых суд отправляет в административное заключение.

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